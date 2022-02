Vill tillbaka till toppen direkt: ''En bra batalj med Bajen''

BK Häcken har förändrat rejält i truppen sedan fjolårets fiaskosäsong.

Senaste nyförvärven är vänsterbacken Kadir Hodzic, 27, och framförallt unga och spännande stortalangen Ibrahim Sadiq, 21.

Sportchef Martin Ericsson tror att Häcken ska kunna hålla jämna steg med topplagen i år – något man kan förstå efter helgens brutala överkörning av Ytterhogdals IK.

– Jag tycker att vi har spelat minst lika bra som andra topplag har gjort, säger Ericsson till FotbollDirekt.se.

Inför ifjol topptippades BK Häcken av experter överallt. Men det visade sig snabbt inte alls gå enligt planerna för Hisingsklubben. Man lyckades ta sig till final i Svenska Cupen mot Hammarby på sommaren, men den förlorades, och efter det så gick allt spikrakt nerför.

Till slut hamnade Häcken på en tolfteplats i tabellen, med endast fyra poäng ner till kvalplats.

Inför allsvenskan 2022 och med cupspelet igång kommer det nu friska vindar på Hisingen. BK Häcken spelar i samma grupp som Hammarby bland annat, i grupp E. I premiärmatchen på söndagen visade man minst sagt god form. Ytterhogdals IK släppte in hela 13 mål mot Häcken. Med den vinsten har man nu satt sig i en fin position i kampen om gruppsegern mot Hammarby.

För FotbollDirekt.se har sportchef Martin Ericsson gett sin syn på duellen om gruppspelet med Bajen.

– Man ska respektera alla lag, men klart att det hade varit ett misslyckande om vi inte är med hela vägen i gruppspelet. Men det är absolut en tuff grupp och kan bli en bra batalj mellan oss och Hammarby, säger sportchefen.

Han känner sig säker på att Häcken åter igen ska kunna utmana i toppen i år, trots förstärkningarna som gjorts i topplagen under vintern.

– Jag tycker att vi har spelat minst lika bra som andra topplag har gjort. Det känns som att vi har fått in bra och rätt spelare på plats.

– Vi känner oss ganska nöjda. Vi får ju tillbaka Simon Gustafson från skada som var en stor investering förra säsongen, det blir som ett nyförvärv. Vi har tagit in Even Hovland som är en stark förstärkning där bak, och även Tomas Totland från Tromsö. Sen har vi även fått in Oscar Uddenäs som är starka namn. När det gäller ett större namn så är det inget vi kollar på nu, men inget är stängt som sagt.

Det mest spännande namnet som Häcken har fått in är den unge Ibrahim Sadiq. Martin Ericsson hyllar stortalangen.

– Han kan spela på kanten som spets och tia, han kan vara på alla våra tre toppositioner.

– Men Sadiq har en extrem spets i sin fysik, trots att han inte är så lång, så har han en extrem spänst och är väldigt kvick. Det känns som en väldigt spännande spelare. Han är en del av flera spelare som är otroligt snabba, samt att han är bra på att utmana.

– Det är också bra att han har spelat i Danmark vilket gör att han är redo direkt och inte behöver skolas in i det skandinaviska spelet.

Många har nämnt 21-årige ghananen som Patrik Wålemarks ersättare – starka ord kan tänkas. Martin Ericsson ger sin syn på vem som är tidigare stortalangens efterträdare.

– Nu har vi Oskar [Uddenäs] och Leo [Bengtsson] också. Vi vill ha konkurrens på alla positioner. Som vi ser det så breddar vi spetsen som vi vill. BK Häcken kommer nog inte starta med exakt samma elva varje match. Ibrahim är med och slåss om en startplats, sen är han inte riktigt en ren ersättare till Wålemark, utan det är mer en bredd där uppe som vi behöver ha. Sen får tränaren sätta sin elva.

Är ni klara med förstärkningar nu?

– Vi får se, vi kollar fortfarande runt. Men vi är flexibla i att det snabbt kan hända saker som skador. Vi har inte stängt någonting och utvärderar sen när allsvenskan startar om vi kan få in någon. Men inga stora förändringar.

