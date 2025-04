Ondrejka tvåmålsskytt mot Lazio

Under måndagskvällen ställdes Lazio mot Parma i Serie A.

Från start spelade Jacob Ondreja för första gången.

Tre minuter in i matchen tog han ledningen – en minut in i den andra dubblade han ledningen.

Sedan Jacob Ondrejka lämnade Royal Antwerp för spel i italienska Parma har svensken mestadels suttit på bänken.



Under måndagskvällen ställdes hans Parma mot Lazio på Stadio Olimpico – då fick Ondrejka göra sin första start.



Det krävdes heller inte många minuter för 22-åringen innan han hamnade i rampljuset.



I den tredje minuten spelade Emanuele Valeri fram bollen till den tidigare Elfsborgsspelaren som tryckte in sitt andra mål för Parma och ledningsmålet i matchen.



Lazio hade i sin tur en kvitteringsboll i när i slutet av den första halvleken, som dömdes bort för offside.



I den andra halvleken skulle svensken hålla sig framme igen, när han slog in sin egen retur från straffområdeslinjen med en halvvolley.



Matchen slutade till sist 2-2 efter att Lazio, genom Pedro, gjort två mål på fem minuter.