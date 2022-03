Vd:n om uteblivna affären: "Att de ägs av ryska staten är inte bra"

Williot Swedberg var aktuell för Lokomotiv Moskva men affären sprack. Nu uttalar sig Bajens vd, Richard von Yxkull, om situationen.

- Vi skulle inte göra affärer med Ryssland just nu, säger Richard von Yxkull i Olof Lundhs podcast.

En övergång till Lokomotiv Moskva för Williot Swedberg var så gott som klar. Då bröts affären och 18-åringen vände hem till Sverige. Bajens vd, Richard von Yxkull, berättar nu varför.

- Det som hände är en lång historia men det som hände var väl det som händer i omvärlden som gjorde att affären på något sätt pausades och just nu inte är befintlig. Som det känns i magen just nu hos både klubben, familjen och Williot så tror jag att den är hyfsat stekt men det får de svara för. Men vi skulle i alla fall inte göra affärer med Ryssland just nu, säger han till Olof Lundhs podcast.

Med andra ord hade Rysslands invasion av Ukraina en betydande roll i att Swedberg tillslut stannade kvar i Sverige.

- Vi hade absolut diskussioner om det men vi hamnade aldrig där. Men vi förde diskussionerna och hade världsläget blivit något annat och situationen i Ukraina hade förbättrats och avstannat så absolut. Lokomotiv Moskva som klubb har vi inga synpunkter på. Jag tror att det är en välskött och bra fotbollsklubb men att de är ägda av ryska staten är förstås inte bra, avslutar han.

