Efter beskedet - HIF öppnar upp för att plocka hem Gigović

Armin Gigović, som tillhör ryska FC Rostov, tränar med Helsingborgs IF. Nu öppnar sportchef Andreas Granqvist upp för att plocka hem talangen.

- Vi kommer att ha en dialog, säger sportchefen till SVT Sport.

2020 lämnade Armin Gigović Helsingborgs IF för FC Rostov. Idag har spelare i den ryska ligan möjligheten att pausa sina avtal fram till den 30 juni.

Vad Gigović väljer att spela någonstans är ovisst. Men något som är klart är att han under tisdagen var och tränade med Helsingborgs IF. Sportchef Andreas Granqvist, hymlar inte om att han gärna värvar hem in talangen.

– Han kommer träna med oss nu fram över och sen kommer vi att ha en dialog. Men Gigović vet att om han är intresserad av att spela i Helsingborgs IF så är vi jätteintresserade av att hitta en lösning. Vi får se vad som händer, säger han till SVT Sport.

Mittfältaren har kontrakt med Rostov fram till sommaren 2025.





