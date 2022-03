Milosevic tillbaka efter operationen: "Lite jobbigare än vad det brukar"

Alexander Milosevic är tillbaka från sin operation. Under fredagen gjorde han sin första match sedan februari.

- Det är klart att det var lite jobbigare än vad det brukar vara, säger han till Discovery+.

I februari meddelade AIK att Alexander Milosevic hade opererats och att han skulle vara borta ett tag efter det. Operationen blev lyckad men sedan dess har inte spelat. Idag fick han göra sina första minuter sedan operation under träningsmatchen mot IFK Norrköping.

- Det är klart att det var lite jobbigare än vad det brukar vara, men det är skönt. Jag får 45 minuter i dag. Jag tror att jag har varit i kollektiv träning i fyra träningar och nu är jag tillbaka. Så det känns bra, säger han till Discovery+ i paus.

I början av april ställs Stockholmsklubben borta mot BK Häcken i den allsvenska premiären. Innan dess ska Milosevic komma i så bra form så möjligt.

- Det är att köra på med laget och försöka få så mycket matchtid som möjligt. Det är två viktiga veckor nu.

Konkurrensen bland mittbackarna är stor just nu. Speciellt när Mikael Lustig har klivit in centralt och visat hög klass. I övrigt finns även Sotirios Papagiannopoulos och Per Karlsson. Totalt fyra backar som slåss om sin plats i elvan. Men det ser Milosevic bara som positivt.

- Vi har många bra mittbackar i vårt lag just nu. Det är en bra konkurrenssituation, så det gäller att höja sig oavsett om det är träning eller match.

Matchen slutade 1-0 till Peking efter ett straffmål i slutminuterna.





