JUST NU: Östersund värvar starkt – med rutin från toppligor

Kamal Issah, 29, presenterades under fredagsmorgonen för Östersund.

Därav bekräftas FotbollDirekts uppgifter igår om att en “sista-minuten”-affär var nära.

29-årige ghananske mittfältaren har varit i klubbar som Stade Reims, FC Nordsjälland och i Turkiet.

- Vi får in en mycket erfaren spelare som gjorde ett bra intryck under de två veckor han tränade med oss i Turkiet, säger fotbollschef Stefan Lundin till ÖFK:s hemsida.

Östersund har gjort dramatiska förändringar i truppen i vinter. 14 spelare har lämnat och 14 har kommit in.

Och i de sista timmarna under gårdagens transfer deadline bekräftade fotbollschef Stefan Lundin för FotbollDirekt.se att det kan komma in ett 15:e namn. Och nu är det klart.

Ghananske mittfältaren Kamal Issah provtränade med Östersund under deras läger i Turkiet. Där gjorde han så pass bra intryck att klubben nu har värvat 29-åringen.

Kontraktet gäller året ut med ÖFK.

Issah har erfarenhet från flertalet klubbar i Europa. Han kom till franska Ligue 1 och Stade Reims efter flytten från Ghana. Efteråt har han spelat i FC Nordsjälland, Stabaek och turkiska Istanbulspor.

– Vi får in en mycket erfaren spelare som gjorde ett bra intryck under de två veckor han tränade med oss i Turkiet. Han är bolltrygg, har ett bra passningsspel och en har en förmåga att styra tempot i matcher, säger Stefan Lundin, fotbollschef i Östersunds FK.

