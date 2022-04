Har gjort comeback efter brytningen med Hammarby

David Ousted har gjort sin första match efter Bajen.

Igår spelade målvakten 90 minuter när FC Midtjylland besegrade Silkeborg i mästerskapsserien.

– Det var häftigt att få en seger i min startdebut, säger målvakten på Midtjyllands hemsida.

Han hade avslutat karriären efter två säsonger i Hammarby. Helt plötsligt dök David Ousted upp i en ny tröja i en ny klubb. Målvakten skrev på för danska FC Midtjylland i januari och klev då in som andremålvakt. Efter en skada på förstavalet, Elias Olafsson, har nu Ousted fått chansen i mål.

37-åringen vaktade kassen igår i den första omgången i mästerskapsserien. I hans första match sedan Hammarby vann Midtjylland med 3-2 mot Silkeborg.

– Det var häftigt att få en seger i min startdebut. Det tog ett tag för mig att hitta dit, men när jag gjorde det kändes det som att jag föll in i spelet. Det är förstås synd att vi släppte in ett mål långt in på förlängningen, men det ändrar inte på att vi fick tre poäng, och det är det viktigaste, säger David Ousted.

Tidigare Djurgården-spelaren, Edward Chilufya, visade klass och stod för ett mål och en assist.

– Vi hade tålamod med bollen och hade det under långa perioder. Vi skapade chanser även i första halvlek, men det är klart att vi blev mer direkta i andra halvlek och gjorde tre fina mål. Det handlar om att hålla sig lugn. Då får vi nog skapa de möjligheter som behövs.

Härnäst väntar FC Köpenhamn som ligger etta med sex poäng mer än FCM.

– Det blir en riktigt rolig match mot FCK på söndag. Vinner vi den är det bara tre poäng kvar till dem, så det ska bli spännande, och det ser vi fram emot.

