JUST NU: Förre AIK-talangen byter klubb igen

Daniel Mushitu lämnar Örebro Syrianska. Den tidigare AIK-talangen är klar för Karlslunds IF i division 2 norra Götaland.

- Känns lockande att vara med på en sådan resa, säger han på klubbens Instagram.

Daniel Mushitu är mest känd för sin sejour i AIK. 22-åringen tillhörde de svartgula mellan 2017 och 2020 och hann göra tre matcher i allsvenskan.

Både 2018 och 2019 var han på lån i Vasalunds IF. Under hans sista år i AIK var han även utlånad till IF Karlstad. 2020 lämnade han AIK och skrev på för Örebro Syrianska i Ettan Norra. Där blev det endast fem matcher på grund av en skada han drog på sig under säsongen.

Idag står det klart att han ansluter till Karlslunds IF. Det meddelar Örebroklubben på sin hemsida.

- Jag har bott här i Örebro ett tag nu och känner att staden är bra. Jag hade ju kontrakt med Örebro Syrianska innan och sedan blev jag skadad. När jag inte fick förlängt kontrakt tänkte jag först flytta hem till Stockholm men kände att jag ville vara kvar i Örebro. Sedan har ju Karlslund starka målsättningar med sin säsong i Division 2, vilket såklart känns lockande att vara med på en sådan resa, säger han på klubbens Instagram och fortsätter:

- Vi har ett bra lag, och det gäller bara att vi får ordning på sakerna så kommer vi att göra det bra.





