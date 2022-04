JUST NU: Fortsatt kris i Jammerbugt - sex spelare slängs ut på gatan

Malmö FF:s samarbetsklubb Jammerbugt FC är i stor ekonomisk kris. Klubben har inte betalat sina skulder till ett idrottscenter. På grund av detta kastas sex spelare ut på gatan enligt danska Spillerforeningen.

- Det är helt groteskt, säger Allan Reese, vice direktör på Spillerforeningen, i ett pressmeddelande.

Tidigare i veckan rapporterade TV2 Nord för första gången om Jammerbugts ekonomiska problem. Då menade man att hela laget träningsvägrade under tisdagen efter att flera löner inte betalats ut.

I dag vid 16:00 meddelade danska Spillerforeningen att sex Jammerbugt-spelare står utan tak över huvudet. Detta efter att klubbens ägare Klaus-Dieter Müller inte betalat skulden till Jetsmark Idrætscenter, där spelarna bott.

- Det är helt groteskt det vi just nu upplever i Jammerbugt FC, och det är helt utan motstycke. Det är alltså sex spelare som saknar sovplats i natt. De skickas bokstavligen ut på gatan eftersom Klaus-Dieter Müller inte har betalat sin skuld. Och några av de har inte heller fått betalt för mars. Det är under all kritik, och vi förväntar oss att han tar hand om spelarna och hittar ett lämpligt hem åt dem, säger Allan Reese, vice direktör på Spillerforeningen, i pressmeddelandet.

Enligt Transfermarkt så har Malmö FF för tillfället fyra spelare på lån hos klubben, Reese tror dock ingen av dom skickats ut på gatan.

- Nej, jag tror inte att någon av de fyra spelarna är bland de sex killar som blir hemlösa, säger Reese till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Vi förväntar oss så klart att han hittar nya hem till spelarna, men man vet aldrig.

Tidigare i veckan sa MFF:s sportchef Andreas Georgson följande till FotbollDirekt.se:

- Just nu vill jag inte spekulera för mycket utan jag behöver få reda på mer info om situationen och se till att våra spelare mår bra och dom har fått ut de löner de är berättigade till. Vi garanterar såklart deras löner i slutändan.

