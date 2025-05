Så stod det på en banderoll upphängd utanför Behrn arena under lördagskvällen.

Detta efter att Örebro SK hade förlorat sin sjätte match i superettan – av sju möjliga.

– Jag förstår frustrationen när resultaten inte går ens väg, säger ÖSK:s sportchef, Enes Ahmetovic, till Expressen.

Det var efter matchen mellan Örebro SK och IK Oddevold i superettan som en banderoll hängdes upp utanför Behrn arena.



På den stod det: ”Vår klubb sänks till botten… Avskeda Sreten!”

Sreten Kenic är huvudtränare för klubben som tidigare under lördagen släppte in ett mål i den 96:e minuten som innebar att laget fortsatt står på en poäng efter sju matcher.



Nu riktas alltså avgångsrop mot tränaren som anställdes under vintern. Det menar ÖSK:s sportchef, Enes Ahmetovic, att han viss förståelse för.



– Vem fasen är jag att uttala mig om vad människor får känna och inte får känna? Jag har själv stått på ståplatsläktare som supporter för det bosniska landslaget. Jag förstår frustrationen när resultaten inte går ens väg, säger han till Expressen.



Om Sreten Kenic position i klubben säger han följande:



– Folk kommer givetvis fråga om tränarens vara eller icke vara. Och det är en fråga som kommer lyftas från styrelsen till mig de närmaste dagarna. Det får jag ta med styrelsen när vi har landat i det. Det är inget jag tänker svara på i affekt i kväll, säger han och fortsätter:



– Det är klart att det är mycket känslor. Men jag känner mig ganska samlad sett till situationen. Jag tycker det är skittråkigt att vara där vi är, men jag är också fullständigt övertygad om att jag inte är här av en tillfällighet. De människor som är här är inte heller här av en tillfällighet. Vi ska göra allt vi kan för att vända på detta, avslutar Ahmetovic.

Video Enes Ahmetovic inför premiären 2025