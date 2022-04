JUST NU: Ny smäll för Ahmedhodzic - största siffran hittills

Anel Ahmedhodzic Bordeaux föll igår med hela 6-1 mot Lyon. Bordeaux ligger fortfarande i ett tufft läge och måste börja samla poäng för att överleva.

När FC Girondins de Bordeaux ställdes mot Lyon fanns Anel Ahmedhodzic i bortaelvan som vanligt.

Sedan han anlände till Frankrike har han fått stort fått förtroende och stått för fina prestationer. Dock har laget gått sämre.

Gårdagens match blev även den inte så lyckad. När domaren blåste av mötet på Parc Olympique Lyonnais stod det 6-1 till hemmalaget på klockan.

Ahmedhodzic har aldrig släppt in så mycket mål i en och samma match under sin tid i den nya klubben. I sin premiär föll Bordeaux med 5-0 men igår fick han se sitt lag släppte in ytterligare ett mål.

Nu ligger Bordeaux näst sist med tre poäng upp till Clermont som ligger på kvalplats.

Som FotbollDirekt.se tidigare har skrivit så kommer mittbackens framtid påverkas om Bordeaux stannar i Ligue 1 eller inte.

Blir det kvar så kan Ahmedhodzic köpas loss från Malmö FF. Något som med största sannolikhet kommer att ske i och med att han är en del i planen för klubbens framtid.

