JUST NU: Helsingborgs IF tecknar samarbetsavtal

Helsingborgs IF meddelar nu att klubben har tecknat samarbetsavtal med division 1-klubben Ängelholms FF.

Samtidigt går även målvakten Nils Arvidsson på lån till klubben.

Helsingborgs IF meddelar i dag att man tecknat ett samarbetsavtal med Ängelholms FF.

Avtalet möjliggör att spelare under 23 år har möjligheten att representera båda klubbarna.

– Vi arbetar hårt med relationerna till klubbarna i vår region och är oerhört glada över att ha ett samarbete med Ängelholms FF som både är en fin förening på en hög nivå men också en förening som har starka historiska band till Helsingborgs IF när det kommer till samarbeten tidigare under åren. För Nils del är vi överens om att kontinuitet i både träning och match är det bästa för hans utveckling. Det är också positivt att han kan bo kvar i Helsingborg och vara tillgänglig för både träningar och matcher med oss. Vi önskar honom lycka till under utlåningen, säger HIF:s sportchef Andreas Granqvist via klubbens hemsida.

Helsingborg meddelar samtidigt att man använder sig av samarbetet direkt då man skickar målvakten Nils Arvidsson på lån till Ängelholm.

19-åringen lånas ut för resten av säsongen och finns med i truppen redan till kvällens match mot IFK Malmö.

