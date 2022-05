JUST NU: Missnöje i BP - klubben tillsätter utredning

Brommapojkarnas IF meddelar nu att klubben kommer att tillsätta en utredning inom ungdomsfotbollen. Beslutet togs i går på ett extrainsatt styrelsemöte. Klubben medger att de såväl via media som via direktkontakt med ledare förstått att det finns ett missnöje inom deras ungdomsverksamhet.

- Med facit i hand så borde vi agerat snabbare och mer kraftfullt. Vi beklagar detta och vill med denna utredning få en detaljerad bild av de brister som finns inom vår ungdomsverksamhet, så att vi kan sjösätta tydliga och kraftiga förbättringsåtgärder, säger klubbens ordförande Manfred Aronsson via klubbens hemsida.

I går kväll beslutade IF Brommapojkarna på ett extra styrelsemöte att tillsätta en utredning inom ungdomsfotbollen i klubben.

Bakgrunden till detta beslut är att klubben förstått via både media och genom direktkontakt med ledare att det finns ett missnöje inom klubben.

Klubben uppger att det grundar sig i att hanteringen och uppföljningen av ungdomsverksamheten har brustit.

BP:s ordförande Manfred Aronsson säger följande om beslutet via klubbens hemsida.

- Under hösten fick vi i styrelsen indikationer på att delar av ungdomsverksamheten inte fungerade på det sätt vi önskar. Vi hade en dialog internt om situationen inför 2022 och satte detta som vår högsta prioritet när vi i vintras rekryterade vår nya klubbdirektör. Med facit i hand så borde vi agerat snabbare och mer kraftfullt. Vi beklagar detta och vill med denna utredning få en detaljerad bild av de brister som finns inom vår ungdomsverksamhet, så att vi kan sjösätta tydliga och kraftiga förbättringsåtgärder. Det känns tryggt att ge detta uppdrag till Peter Kleve som har över 20 års erfarenhet av ungdomsfotboll, både inom breddfotboll och elitförberedande verksamhet.

