JUST NU: Örgryte IS har erbjudit Erik Hamrén kontrakt

Örgryte IS har inlett säsongen svagt. Nu har ÖIS frågat Erik Hamrén om han kan ta över uppdraget som tränare - men fått nobben, enligt GP.

Under superettan 2022 har Örgryte IS tagit en poäng och ligger just nu sist. Tränare Dane Ivarsson ska ha ifrågasatts av supportrarna.

Under måndagen ska ÖIS haft ett styrelsemöte för att prata om den usla starten där Ivarssons framtid ska ha diskuterats, enligt GP.

Nu uppger tidningen även att Göteborgsklubben varit i kontakt med Erik Hamrén och ställt en konkret fråga om att ta över tränarrollen.

Dock ska han valt att nobba erbjudandet.

