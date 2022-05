Ali Suljić är tillbaka i HIF-truppen. Dock får Skånelaget klara sig utan Armin Gigovic, Assad Al Hamlawi och Andreas Landgren mot IFK Värnamo.

Helsingborgs IF har skrapat ihop fem poäng efter nio omgångar och ligger just nu näst sist i allsvenskan. Under lördagen ställs de mot bottenkonkurrenten IFK Värnamo som har en poäng mer än HIF.

Inför matchen möts di Röe av både positiva och negativa besked. Ali Suljić ådrog sig en ljumskskada mot Mjällby AIF och har efter det missat tre raka matcher. Till dagens match finns han med i matchtruppen igen och kan därmed göra comeback.

Dessvärre får HIF klara sig utan Armin Gigovic, Assad Al Hamlawi och Andreas Landgren. De två förstnämnda tvingades kliva av senast mot Degerfors IF och får i dag se matchen mot IFK Värnamo från sidan.

Även Andreas Landgren missar mötet då han fått en känning i en vad.

Matchen spelas klockan 17:30 på Olympia.

