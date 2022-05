Höstmatchen mellan Halmstad BK och IF Elfsborg från i fjol avgjordes i den 94:e minuten av Jacob Ondrejka. Då hoppade en supporter till Boråslaget in på plan för att fira. Nu står det klart att mannen förbjuds att gå på elitfotboll i Sverige under ett år. Detta uppger Hallandsposten.

Halmstad BK jagade nytt kontrakt och IF Elfsborg jagade guld nar lagen ställdes mot varandra i november förra året.

Jacob Ondrejka blev segerskytt för bortalaget med sitt mål i den 94:e minuten. I samband med målfirandet tog sig en supporter till Boråslaget in på planen.

Nu uppger Hallandsposten att Åklagarmyndigheten, efter ansökan från polisen, beslutat att belägga mannen med tillträdesförbud under ett år.

Det innebär att mannen förbjuds att besöka samtliga idrottsanläggningar där det spelas fotboll i allsvenskan, superettan och svenska cupen. Det gäller även för internationella cuper och landskamper. Förbudet gäller fram till den 26 april 2023.

Tidningen uppger att mannen kan överklaga beslutet till tingsrätten.

Ifall mannen skulle bryta mot tillträdesförbudet kan han ges böter eller fängelse i högst sex månader.

MARTI CIFUENTES OM HAMMARBY

Matchrapporter: Elfsborg tog rättvis seger mot IFK Göteborg Sirius Aron Bjarnason och Christian Kouakou sänkte Elfsborg Elfsborg och Djurgården kryssade i mållös match Hattrick av Rasmus Alm när Elfsborg slog Degerfors Seger för Elfsborg på hemmaplan mot GIF Sundsvall