JUST NU: Flera personer skadade i samband med cupfinalen

Malmö FF vann Svenska Cupen på Tele2 Arena. I samband med Malmös firande sprang flera människor från Hammarbys kortsida in på planen.

- Nu har vi haft ett eftermöte och diskuterat. Det är en gruppering av Hammarbys fans som tog sig igenom med beslutsamhet och stort våldskapital. Man kom långt, men ordningsvakter och polis vände på detta och det är jag väldigt glad för, för jag tror att det här hade kunnat slutat väldigt illa om det hade fortsatt. Det är ju en beslutsamhet och våldsamhet i den gruppen som jag var väldigt glad att det avbröts. Det hade kunnat bli riktigt otäckt, säger SvFF:s säkerhetsansvarige, Martin Fredman, till Fotbollskanalen.

Fredman berättar för sajten att folk kom till skada under matchen.

- Inte efter matchen, men under matchen har vi folk som har skadats. Vi hade sammandrabbningar på läktaren mellan supportrar under matchen. Det var en mixad publik och det var mycket känslor. Det var slagsmål. Vi har någon knäskada och så någon personal som fått någon stol i huvudet. Flera personer fick lämna arenan. Kritiken måste riktas mot personerna som tog sig in. För mig var detta ett våldsamt upplopp. Men filmmaterialet får visa.

