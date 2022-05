Tar Hammarby hem dagens cupfinal så gör man vad bara vad Helsingborgs IF och Djurgårdens IF lyckats med över hela 2000-talet.

Blir cupmästare två år i rad.

Men vilken dimension det skulle få för sportchef Jesper Jansson som skulle lyckas med någonting ingen före honom har gjort.

- Jag är ju medveten om det, men för mig är det ju viktigast - och det är det jag är mest glad över - att jag sagt att vi ska vinna titlar. Det är det som gäller i en sådan här klubb, säger Jansson.



Hammarby ser ut som favoriter i dagens cupfinal mot ett skadedrabbat Malmö FF. Som serieledare i allsvenskan och en vår som slagit det mesta - så har det blivit så.

Å andra sidan får nu MFF tillbaka en mängd tunga namn som. Johan Dahlin. Oscar Lewicki. Niklas Moisander och möjligen Anders Christiansen så kanske är det så att favoritskapet i sista stund ryker?



Klart är hur som helst innehållet och dramaturgin i detta finalspel är långt mycket större än normalt.

Till att börja med; Hammarby är regerande mästare och kan nu lyckas med någonting så sällsynt som att försvara en cuptitel, någonting endast Helsingborgs IF (2010-2011) och Djurgårdens IF (2004-2005) tidigare har gjort under 2000-talet.

En bedrift om det skulle lyckas som även skulle få en extra dimension av att Hammarby som exempelvis inte vunnit SM-guld sedan 2001.

Från Malmös sida så lider man ju sannerligen ingen brist på titlar - däremot i cupsammanhang så har man ju inte lyckats på över 30 långa år (1989).Och extra pikant blir skåningarnas finalframträdande på Tele2 arena av den tidigare Milos Milojevic-Hammarby-turbulensen. Den serbiske tränarens hastiga avhopp i vintras har garanterat inte glömts av någon i inom Bajen.Vill ni ha mer?Ännu en dimension i denna finaldramatik handlar även om MFF:s bottenlösa statistik på Tele2 arena, bara en seger på närmare 1000 spelade minuter.Ja, ni hör så det är ett innehåll som dignar på både bredden och tvären och då har vi inte ens nämnt killen som kan bli den störste vinnaren av alla.Sportchef Jesper Jansson.Som spelare så tog han hem cuptitlar i så väl Belgien som Norge, och har där efter gjort det som ledare i så väl FC Köpenhamn som i allsvenskan.Vi ska ha klart för oss att Jansson var regissören bakom Helsingborgs IF:s framgångar som mellan åren 2010-2012 gav hela fem titlar, bland annat två raka cuptitlar (2010-2011).Tar han nu på nytt två raka cuptitlar med Bajen så blir han ensam om dubbla titlar, två år i rad - med två olika klubbar.- Det är jätteroligt, men det viktigaste är så klart Hammarby ska vinna titlar och gör det. Det var det jag sade när jag kom hit och nu gör vi det. Det är det som betyder någonting, säger Jesper Jansson till FotbollDirekt.se inför denna torsdag i Stockholm.- Klart jag kommer ihåg 2010-2011 med Helsingborg även om jag aktivt inte går och tänker på det. Men dagens final handlar inte bara om chansen att vinna cupen två år i rad - den handlar också om att om vi skulle vinna så kommer vi för tredje året i rad att spela i Europa. Det är någonting som mig veterligen aldrig hänt i Hammarby tidigare - den kontinuiteten är ett oerhört viktigt mål för Hammarby Fotboll.- Men att vi var jämna med och utmanade Malmö FF vid den tidpunkten. Det var inte långt i från att vi hade kunnat göra det Malmö FF sedan lyckades med.- Där och då var ett vägskäl. Ja, HIF hade kunnat vara MFF, men det var MFF som vågade satsa och fick jackpott. Helsingborgs IF valde tyvärr en annan väg.- Trixet att hålla sig kvar, vara envis, hålla sin linje och ta rätt beslut.- Jag vet ju vad enskilda beslut betyder och att stå på sig kring det man bestämmer sig för. Att i längden våga.- Men jag vet inte det…jag tycker nog att man får mycket mer tillbaka i Hammarby. Nej, inte bara om man lyckas. Jag tycker nog att man får respekt även i motgång. Det vill säga visar man hjärta och jobbar hårt så får man stor respekt för det, även om resultaten inte alltid är bra. Ja, jag känner det, ger man allt så accepterats dippar.- Mixen. Olika typer och åldrar. Ganska likt som i HIF. Det tar tid att bygga men vi har nått ganska långt nu. Till det ska läggas utvecklingsbara, samt ett stabilt äldre garde, samt försäljningsbara spelare. Det är ett stort spektra, men Hammarby har mycket av detta nu.

Slutledningsvis, ni är favoriter i denna final. Ska det verkligen vara så?

- Nja, det tycker jag inte riktigt. Alltså vi möter Sveriges största och mest framgångsrika klubb som inte har en cuptitel på så många år...

- Så det skulle jag väl inte säga att vi är, MFF:s jargong är ju störst, bäst och vackrast, det tror jag inte har förändrats, avslutar Jansson och skrattar till.









