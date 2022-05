Hammarbys supporterorganisation “Bajen Fans” uttalade sig i går kväll om Jesper Janssons kommentarer efter cupfinalen. Nu svarar Hammarbys ordförande Mattias Fri organisationens uttalande.

- Det är årsmötesbeslutet som gäller, sedan finns enskilda tjänstemän som kan ha en annan åsikt, säger Fri till Fotbollskanalen.

I slutskedet av förläggningen under cupfinalen revs Björn Paulsen ner av Malik Abubakari. Domarteamets bedömning var att bollen inte var i spel och därav kunde Hammarby inte tilldömas en straff.

Efter matchen gick Hammarbys sportchef Jesper Jansson ut och kommenterade situationen.

- Vi kommer aldrig runt det här. Vi tappar miljoner... Vi spelar bra fotboll och så avgörs det på det här. Vi jobbar stenhårt varje dag. Spelarna jobbar stenhårt, tränarna jobbar stenhårt. För mig är det en gåta att vi inte har VAR, sa Jansson bland annat.

Jansson stod fast vid att han vill införa VAR, trots att medlemmar i flera klubbar inte vill det.

- Jo, men vad vill vi med svensk fotboll? Vi får ju ta ett beslut. Det är gång på gång. Det (domslut) är det enda som det skrivs om men så ska man inte säga något om det. Nej, det bara accepteras.

Sportchefens uttalande väckte reaktioner bland supportrar. Under fredagskvällen valde supporterföreningen “Bajen Fans” att uttala sig i frågan.

"Föreningsdemokrati är en fundamental del i den svenska idrottsrörelsen, och är en av de allra viktigaste grundbultarna i Hammarby IF. Bajen Fans har alltid, och kommer alltid, kämpa för 51-procentregelns bevarande. Vi vill understryka att dess existens ej är förhandlingsbar, och vi förväntar oss att Hammarbys IF samt dess företrädare ställer sig bakom 51-procentregelns bevarande genom att ej ifrågasätta legitimiteten i Hammarby IF FFs årsmötesbeslut", skriver Bajen fans på sin hemsida.

Hammarbys ordförande Mattias Fri betonar att det är årsmötesbeslutet som ska följas.

- Vårt budskap är att vi har ett årsmötesbeslut och det är det som styr den position vi har som klubb. Det är det som gäller. Sedan finns det enskilda tjänstemän som kan ha en annan åsikt, och de har de all rätt att ha. Men klubbens åsikt är att driva den linje som medlemmarna har beslutat på årsmötet.

Han tycker däremot inte att det är ett problem att Jansson inte håller med om beslutet.

- Nej, det tycker jag inte alls att det är. Han har all rätt att ha sin åsikt. Varje individ har rätt till sina egna åsikter, men man får respektera dem beslut som i det här fallet det högsta organet, årsmötet, har fattat. Det är det som gäller. Så jag tycker inte att det är något problem.

