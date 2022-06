Malmö FF spenderar överlägset mest – inte så konstigt med överlägsna resurser. Motsatsen har länge varit Djurgården, men trots en restriktiv politik så ökar man nu likväl ändå mest.

– Vår ambition är att bli bättre och då kan lönenivåerna öka, absolut, konstaterar Bosse Andersson till FotbollsDirekt.se

Djurgården har i flera år varit en av allsvenskans mest återhållsamma klubbar lönemässigt. Inte minst möjligt tack vare en smartness från ledningen.

Inför i år har man däremot satsat dyrare med sådana som Victor Edvardsen, Gustav Wikheim och korttidslånet av Sead Haksabanovic. Och nu kan det bli aktuellt att öka lönekostnaderna ytterligare.

Bosse Andersson ger här sin syn på Djurgårdens kontrollerade ekonomiska politik, sedan pandemin som slutade med att Blåränderna inte sade upp någon personal överhuvudtaget.

– Det som glädjer mig mest är väl det att man kan vinna och nå framgång, och nå målsättningar i toppen, fast på andra sätt än (än att sätta sprätt på pengar), säger sportchef Bosse Andersson till FotbollDirekt.se.

Tidigare i vintras fick vi återigen se den årliga EY-rapporten om allsvenskans ekonomier. Genom den står bland annat det klart vilka klubbar som har haft högst lönekostnader sett till vunna poäng under de tre senaste säsongerna.

Malmö FF har bortsett från 2020 spenderat mest pengar, Nu har man näst intill fördubblat kostnaderna mot konkurrenterna på ett år.

Motsatsen bland storklubbarna är i mångt och mycket Djurgården, trots att man numera är ett etablerat topplag.

DIF har länge samlat i ladorna och har med det lägst lönetryck av storklubbarna.

Bosse Andersson som en Anders Borg, om uttrycket tillåts?

Däremot kan Stockholmsklubben nu vara på gång att lossa tumskruvarna en aning, detta med ett kapital på gott och väl + 100 miljoner kronor.

Kanske får vi se det redan i sommar, det att vi får se Djurgårdens lönetryck öka jämfört med 2021.

– Det finns alltid en utveckling i en spelartrupp och att satsa med förnuft som vi har gjort och kan fortsätta göra, säger sportchef Bosse Andersson till FotbollDirekt.se och fortsätter:

– Sen finns det alltid en rörelse i en spelartrupp. Spelare lämnar eller säljs och sen finns det alltid kontraktssituationer.

– Vår ambition är att bli bättre och då kan lönenivåerna öka, absolut.

Har ni satt någon målsättning att göra en större satsning inför nästa säsong?

– Det är svårt att säga, vår ambition är alltid att vara uppe och slåss. Då måste vi hela tiden ta hänsyn till konkurrenter. Sedan så får man se hur det här året går, det kan påverka vad som händer sportsligt med spelarförsäljningar rent ekonomiskt.

– Det gäller att vara trygga ekonomiskt och sen får man titta på vad som händer sen och det kommer framöver.

Så det hänger mer på vad konkurrenterna kommer göra?

– Vi vill ha större intäkter först och främst och sätta de målen. Sen är det så att allt inte går bra bara för att du har en hög lönebudget – du måste ha en bra verksamhet också.

– Sen har man strategier ihop med styrelsen och tankar inför nästa år, men det är tidigt att säga just nu, vi är bara tio omgångar in i allsvenskan i år.

– Däremot vet vi våra åtaganden inför 2023 och vad vi har för möjligheter.

Har ni satt en målbild av att satsa mer redan i sommar, med ett transferfönster som närmar sig?

– Det kan vi göra, om det är någonting som vi är överens om passar för vårt lag, då kan vi göra det. Men det är klart att förväntningarna ökar hela tiden, det går inte att ducka för.

Men trots att Djurgården har lägst löner av storklubbarna så har man alltså ökat kostnadsmassan ganska rejält från 2021. Från från 85 miljoner till 97 miljoner.

– Det har vi gjort men vi kommer aldrig att tappa fotfästet och ekonomiskt ansvar. Det är noga genomtänkt det vi har gjort kring ökade kostnader.

– Att vi har en bra ekonomi går inte att ducka för och vårt uppdrag är att vi ska ha ett lag som är med däruppe och slåss om medaljer. På sikt ska vi också komma ut i Europa.

– Vi har satsat en hel del inför den här säsongen, men samtidigt så ska man göra det med fortsatt klar och tydlig strategi, med rutiner som vi tidigare gjort.

– Man får inte tappa fotfästet – det är varken min eller Henriks grej – sen är vi självklart medvetna om att vi ska vara med och slåss och komma ut i Europa.

Hur resonerar du kring att Djurgården visar så starka siffror i lönekostnad per vunnen poäng som EY-rapporten visar?

– Det som glädjer mig mest är väl det att man kan vinna och nå framgång, och nå målsättningar i toppen, fast på andra sätt än (än att sätta sprätt på pengar).

– Det ger en bra lagkänsla och en stolthet som är svår att mäta upp i lönekostnader.

Hur mycket kan du dra nytta av sådana här siffror i ditt arbete som sportchef i rekryterandet av spelare?

– Jag tror inte att det är något som varken spelare eller rådgivare är intresserade av, men däremot i mitt jobb att verka och i det som vi har bestämt så underlättar det att man har en framgång och har en klubb som är attraktiv.

Djurgården gjorde i pandemiåret 2019 till 2020 stora nedskärningar i lönekostnader. Man gick från omkring 89 miljoner till drygt 85 miljoner, enligt EY:s “Fotbollsrapport 2021”. Ett medvetet val av ledningen i Djurgården, enligt sportchefen.

– Vi gick in i en pandemi och kunde inte förutse vad som skulle ske. Det fanns en osäkerhet om det skulle vara publik eller om det skulle vara något Europaspel.

– Där var vi – och ytterst Henrik [Berggren] – noga med att vi skulle ge våra anställda i klubben en trygghet och noga med att inte dra på oss kostnader.

– När det blev klart att pandemin skulle hålla i sig och att det var oklart om man skulle få spela allsvenskan eller Europaspel och att det inte skulle vara någon publik på matcherna – då ville vi ge en trygghet till våra anställda i vardagen och inte köpa fotbollsspelare under en pandemitid. Vi sålde heller inga spelare då.

– Vi spelade ett 50-tal matcher med restriktioner och vi har ett ansvar att driva en fotbollsklubb på längre sikt. Då blir det en skarp fråga, när man inte vet hur framtiden ser ut.

– Då gäller det att ta ett stort ansvar och inte vara så populistisk, att se det över längre sikt. Ändå var vi med och slogs om Europaplats och kom till Europa under pandemin, trots att vi med väldigt många nya spelare hade en kraftig lönereduktion. Det är det som märks kanske mest 2021.

Ni var den enda klubben som inte permitterade spelare under pandemin. Vad var det som möjliggjorde det för er?

– Det är klart att en trygghet var alla spelarförsäljningar som vi gjort. Mackan [Marcus] Danielsson, Aliou Badji och Tino Kadawere som gjordes precis innan pandemin, det är klart att det bidrog till det.

– Sen när pandemin väl bröt ut så var den solidaritet som visades inom Djurgårdsfamiljen enorm och överväldigande. De två sakerna kunde möjliggöra det.

– Att de var så frikostiga och att våra sponsorer ställde upp med sina åtaganden. Nästan de 12 000 som hade köpt säsongsbiljett och inte kunde se en enda fotbollsmatch på hela året, fortsatte att köpa säsongsbiljetter och efterskänkte de pengarna – det är klart att det hjälpte till. Men det kunde man inte förutse från början.

LÖNEKOSTNAD PER VUNNEN POÄNG I ALLSVENSKAN

2021:

Malmö FF: 4 042 000 Östersunds FK: 2 877 000 BK Häcken: 2 266 000 Örebro SK: 2 007 000 Hammarby: 1 978 000 IFK Norrköping: 1 861 000 IFK Göteborg: 1 803 000 AIK: 1 754 000 Djurgården: 1 712 000 Elfsborg 1 059 000

2020:

AIK: 2 576 000 Malmö FF: 2 568 000 Hammarby: 2 384 000 IFK Göteborg: 1 935 000 Djurgården: 1 787 000 IFK Norrköping: 1 526 000 Häcken: 1 515 000 Östersunds FK: 1 332 000 Kalmar FF: 1 193 000 Elfsborg: 1 088 000

2019:

Malmö FF: 2 705 000 Östersunds FK: 2 404 000 Kalmar FF: 1 860 000 AIK: 1 678 000 BK Häcken: 1 658 000 Hammarby: 1 511 000 IFK Göteborg: 1 478 000 Helsingborgs IF: 1 407 000 IFK Norrköping: 1 397 000 Djurgården: 1 353 000

TOTALA LÖNEKOSTNADER – TOPPLISTOR BLAND ALLSVENSKA TOPPLAGEN 2019-2021

2021:

MALMÖ FF: 238 miljoner

HAMMARBY IF: 104 miljoner

AIK: 103 miljoner

DJURGÅRDENS IF: 97 miljoner

IF ELFSBORG: 58 miljoner

2020:

MALMÖ FF: 154 miljoner

AIK: 100 miljoner

HAMMARBY IF: 97 miljoner

DJURGÅRDENS IF: 85 miljoner

IF ELFSBORG: 56 miljoner

2019:

MALMÖ FF: 175 miljoner

AIK: 104 miljoner

HAMMARBY IF: 98 miljoner

DJURGÅRDENS IF: 89 miljoner

IF ELFSBORG: 56 miljoner

