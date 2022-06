Adam Bergmark Wiberg är just nu på lån i Östers IF från Djurgården. Smålandsposten uppger att Öster kommer att köpa loss anfallaren från DIF.

Inför säsongen gick Adam Bergmark Wiberg på lån från Djurgården till Östers IF i superettan.

Anfallaren har gjort fyra mål på tio matcher och sitter på ett avtal som sträcker sig till 1 augusti.

Enligt Smålandsposten kommer han köpas loss av superettanklubben. I låneavtalet finns en köpoption som Öster är villiga att utnyttja. Speltiden i Blåränderna har varit knapp och hans avtal hos Kim och Tolles gäng går ut efter säsongen.

Anfallaren har varit i DIF sedan 2019 och har under sin karriär tillhört bland annat Gefle IF, Örgryte IS och Falkenbergs FF.

