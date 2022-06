Malmö FF har börjat träna igen inför återstarten av allsvenskan. En trupp som tidigare har varit svårt skadedrabbad mår nu bättre.

– Läget i truppen ser bra ut, säger fysioterapeut Jesper Robertsson på MFF:s hemsida.

Skadelistan för Malmö FF bestod länge av en hel startelva. I dag ger MFF en uppdatering kring läget i truppen som numera inte alls är lika tufft som det var tidigare.

– Läget i truppen ser bra ut. Efter återsamlingen har vi haft ett par spelare som har missat träningar med lättare förkylningssymptom (Hugo Larsson, Sebastian Nanasi och Johan Dahlin), men samtliga beräknas vara tillbaka i träning imorgon, fredag, säger fysioterapeut Jesper Robertsson på MFF:s hemsida.

Anders Christiansen har varit borta sedan i slutet av april men närmar sig en comeback

- AC har under senvåren haft problem med en skada i baksida lår. Vi har förlängt hans rehab- och återgångsprocess en aning och han är nu ute och kör återgångsträning på planen. Han beräknas att träna med laget nästa vecka.

Oscar Lewicki klev cupfinalen mot Hammarby och när han är tillbaka är fortsatt oklart.

- Oscar fick en ny känning i baksida lår i samband med cupfinalen. Han är just nu i en rehabfas där vi håller på att stärka upp strukturen. Han kommer att fortsätta med det under denna veckan och därefter utvärderar vi om han under någon gång nästa vecka kan återgå till träning ute på planen.

