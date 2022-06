Robin Jansson blev poängräddare i MLS-mötet mellan Orlando City SC och New England Revolution.

Gjorde första målet för säsongen i viktig “sex-poängs-match” – håller laget ovanför slutspelsstrecket.

30-årige Robin Jansson gör nu sin fjärde säsong i MLS med Orlando City SC och fortsätter att sätta avtryck.

Under torsdagen kom säsongens första poäng, via ett viktigt kvitteringsmål för försvararen mot New England Revolution, som nu fortsatt är en placering bakom i tabellen.

Målet kom i matchminut 35, efter att Orlando hamnat i tidigt underläge. Resultatet stod sig senare matchen ut. AIK:s guldhjälte från 2018 kan nu ha gjort skillnaden för säsongen tidigt.

Orlando City håller sig nu med god marginal ovanför slutspelsstrecket, tack vare svenskens 1-1-mål och kan istället fokusera på att sikta mot toppen i den östra konferensen.

Hos motståndarna hoppade Malmö FF:s förre islänning Arnór Ingvi Traustasson in i matchminut 81.

