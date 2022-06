Naeem Mohammed har imponerat för Sandvikens IF under våren och 25-åringen leder just nu skytteligan i ettan norra. På tolv matcher har han gjort tolv mål och nu öppnar han för en flytt till allsvenskan i sommar.

- Jag drömmer om att spela i allsvenskan, säger han till Gefle Dagblad.

Naeem Mohammed har öst in mål för Sandvikens IF under våren.

Den 25-årige ghananen har på tolv matcher gjort tolv mål i ettan norra och leder med det skytteligan.

- Det är en del av mig att göra mål. Jag gillar det och det motiverar mig. Jag försöker göra så många jag kan. Jag vet att jag har ögonen på mig och det var på gång att jag skulle lämna Sandviken inför säsongen, säger han till Gefle Dagblad.

Det blev aldrig någon flytt inför säsongen, men nu känner han sig redo att lämna Sandviken. Något han kan göra redan i sommar om rätt klubb hör av sig.

- Allt handlar om vilken klubb som kontaktar mig. Jag skulle gladeligen välkomna vilket allsvenskt lag som helst att kontakta mig. Jag ser fram emot det.

Han medger samtidigt att han gärna spelar klart säsongen i Sandviken, men att hans dröm är att spela i allsvenskan.

- Det är klart att jag vill stanna i Sandviken för att göra klart det jag påbörjat med Sandviken. Det är ingen big deal att lämna och gå vidare om det skulle bli så. Vill något bra lag i allsvenskan ha min signatur kommer jag inte att säga nej till det. Det är en sådan chans jag drömmer om.

Hans kontrakt med klubben går ut efter säsongen.

