Tidigare i vår meddelade Djurgårdens IF att man valt att låna ut trotjänaren Tommi Vaiho till IK Sirius.

Låneavtalet skrevs till den 15 juli, men nu meddelar Djurgården att målvakten kommer bli kvar i Uppsala säsongen ut.

– Vi har haft ett låneavtal med Sirius som gäller fram till den 15 juli. Under det här uppehållet har vi haft en diskussion där vi känner oss trygga i vår målvaktssituation när vi går in i andra delen av Allsvenskan. Tommi har spelat alla matcher i Sirius och varit en väldigt viktig och uppskattad spelare för dem, så efter en dialog med alla parter har vi bestämt att vi förlänger lånet året ut, säger klubbens sportchef Bosse Andersson via klubbens hemsida.

33-åringen har spelat tio matcher i allsvenskan i år.

