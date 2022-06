Vårens spelschema var tufft för nykomlingarna IFK Värnamo. Man lyckades trots det ta poäng mot Malmö FF och slå Hammarby. Lagets huvudtränare Kim Hellberg är nöjd med det hans lag har presterat hittills.

- Vi är väldigt nöjda med hur vi har spelat fotboll och hur matchbilderna har sett ut, säger han till Värnamo Nyheter.

Under våren har nykomlingarna IFK Värnamo ställts mot IFK Norrköping, IFK Göteborg, IF Elfsborg, Malmö FF och Hammarby IF.

Ett på pappret mycket tufft spelschema, men trots det ligger Värnamo just nu på säker mark efter att ha tagit tolv poäng under de inledande tio omgångarna.

- Vi är väldigt nöjda med hur vi har spelat fotboll och hur matchbilderna har sett ut. Poängmässigt hade jag gärna sett att vi haft någon poäng till, jag tycker att vi har varit så pass bra. Efter det tuffa schemat som vi hade i början så får man ändå vara nöjd, säger lagets tränare Kim Hellberg till Värnamo Nyheter.

För att hålla sig kvar på säker mark vill tränaren förändra några saker under hösten.

- Vi måste bli ännu vassare i de delar som vi är bra på. Det gäller att bli ännu bättre på att komma till målchanser och förvalta dem väl, vi måste bli ännu bättre på att försvara i boxarna. Generellt sett tycker jag att det redan är starka delar i vårt spel. Vi har från första dagen haft som målsättning att bli bättre hela tiden, det tycker jag att vi har blivit.

I den allsvenska återstarten ställs Värnamo mot Kalmar FF. Den matchen spelas den 27 juni.

