JUST NU: Som det läcker kring Anel Amedhodzic

Anel Ahmedhodzic blir nu allt hetare på transfermarknaden.

Efter lånet till Bordeaux ser det ut att bli en huggsexa om vem som värvar Malmö FF:s stjärnback. Nu kommer nästa klubb som ska utmana om 23-åringens signatur i sommar.

Anel Ahmedhodzic ska enligt låneavtalet med Bordeaux tillbaka till Malmö FF till hösten.

Men i verkligheten så ser det annorlunda ut, då hans agent Markus Rosenberg var tydlig med att han kommer stanna ute i Europa.

– Han har visat att han håller på en nivå som är högre än allsvenskan. Trots att Bordeaux ligger sist har Anel gjort det bra och många klubbar har sett att han kan prestera på den här nivån. Om Bordeaux åker ur kommer han gå vidare till någon annan klubb, sade MFF-ikonen till Expressen för drygt en månad sedan.

Under bara den senaste veckan har uppgifter om Anel Ahmedhodzic framtid blivit allt mer intensiva. Under måndagsförmiddagen kommer nästa klubb som återigen visar intresse, enligt italienska Tuttomercatoweb.com. Italienska Spezia ser ut att utmana klubbar som AC Milan, Blackburn Rovers med Jon Dahl Tomasson som tränare och senast igår dök Sheffied United in i bilden.

I Spezia letas det nu för fullt efter förstärkning då försvararen Martin Erlic ser ut att lämna klubben. Där ses MFF-backen som en perfekt ersättare – i konkurrens med 32-årige Udinese-backen Bram Nuytinck.

Ingen summa nämns, men uppgifter har tidigare cirkulerat med summor omkring 30-45 miljoner kronor för mittbacksstjärnan.

I Spexia är det klubbens chefsscout Riccardo Pecini som Ahmedhodzic har fångat intresset från. Och det är inte vem som helst.

Spezia-bossen har ett fint track record av att bland annat ha hjälpt Tottenham Hotspurs att värva världsstjärnan Luka Modric, som numera är i Real Madrid, samt Manchester Uniteds franske anfallare Anthony Martial när han gick till AS Monaco en gång i tiden.

Pecini har även varit scout åt några av Italiens största klubbar, samt åt Roberto Mancini när han var tränare i Manchester City för några år sedan. Så det är ett namn som minst sagt är högt ansett i fotbollsvärlden och som nu har sett något speciellt i Anel Ahmedhodzic – trots den tuffa tiden i franska Bordeaux.

Lämnar Malmö FF:s 23-åring för Spezia kommer han tränas av den förre toppspelaren Thiago Motta.

