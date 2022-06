Jönköpings Södra meddelade förra veckan att man plockat in Alexander Nilsson på lån från Helsingborgs IF. Igår kväll meddelade man att man gjort klart med ännu en målvakt, nämligen Hossin Lagoun.

Efter skadan på Tom Amos har det varit tydligt att Jönköpings Södra vill förstärka målvaktssidan.

Förra veckan gjorde man klart med Alexander Nilsson, men målvakten som lånas in från Helsingborgs IF är inte spelklar förens den 15 juli, därför väljer man att plocka in ännu en målvakt.

Klubben meddelade igår kväll att man kommit överens med den tidigare MFF-talangen Hossin Lagoun om ett korttidskontrakt.

“Alex Nilsson, som tidigare har meddelats, är klar som ny målvakt säsongen ut. Då Alex är kontrakterad av Helsingborgs IF och är över 22 år är det inte möjligt att få honom spelklar förrän sommarfönstret öppnar, vilket det gör 15 juli. Med anledning av detta har klubben valt att plocka in Hossin Lagoun, som är kontraktslös sedan i höstas, för att stärka upp med ytterligare en målvakt", skriver klubbens i ett pressmeddelande.

Förra säsongen spelade 26-åringen elva matcher för Assyriska FF i ettan norra.

