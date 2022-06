Isak Bjerkebo valde nyligen att lämna Malmö FF för Kalmar FF. Nu öppnar han upp om klubbytet.

– De har bra tränare som vill spela en fotboll som jag gillar, säger Bjerkebo till NSK.

Förra veckan stod det klart att talangen Isak Bjerkebo lämnar Malmö FF för Kalmar FF. Snart går flyttlasset för 19-åringen.

- Jag har fått lägenhet och flyttar på fredag och då ska jag också göra min första träning med laget, säger han till NSK.

19-åringen kommer att ingå i Kalmars A-trupp, men själv känner han ingen stress över att behöva slå sig in i laget redan i höst.

- Just nu handlar det om att komma in i det, få bra träning med allsvenska spelare och komma in i intensiteten, tempot och fysiken. Tanken är att jag ska göra inhopp i A-laget under hösten, men man får ju den speltiden man förtjänar. Jag måste prestera på träningarna, säger Bjerkebo.

Talangen, som skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över tre och ett halvt år är tydlig med varför Kalmar kändes rätt.

- Kalmar är en jättefin klubb och en jättefin stad. De har bra tränare som vill spela en fotboll som jag gillar, säger han.

EKWALL - SPECIAL - DEL 3:

Matchrapporter: Fortsatt tungt för formsvagt Helsingborg – förlust mot Malmö Ola Toivonen matchvinnare när Malmö vann mot Degerfors Straffseger för Malmö borta mot Hammarby Formstarka Häcken tog ännu en seger Djurgården tog kommandot från start mot Malmö