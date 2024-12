Pena räddade MFF – kvitterade på övertid mot Galatasaray

MALMÖ. Malmö FF var på väg mot förlust mot Galatasaray.

Då kvitterade inhopparen Sergio Pena med ett drömmål på övertid.

Matchen slutade 2–2.

Under torsdagen tog Malmö FF emot de turkiska jättarna Galatasaray i den sjätte omgången av Europa League.

MFF hade fått en tung start på Europa-spelet och kom från en tung 4–1-förlust mot Ferencvaros. De regerande svenska mästarna placerade sig på 30:e plats i serien med två poäng upp till kvalspelsplats.

Galatasaray låg fyra i Europa Leagues ligafas med elva poäng på fem matcher.

Johan Dahlin har skadad korsbandet och missade matchen, och Ricardo Friedrich hade dragits med en känning i veckan. Då valde Henrik Rydström att slänga in 17-årige tredjemålvakten Joakim Persson i målet. Utöver målvaktsbytet gjorde MFF en förändring jämfört med matchen mot Ferencvaros. Sergio Pena startade på bänken medan Sören Rieks startade matchen.

Matchen började avvaktande med två lag som kände på varandra och inget av dem var dominanta spelmässigt. Det förekom en hel del slarviga passningar från båda håll.

MFF-fansen har gjort sina röster hörda vid ett par tillfällen då de tycker sig ha gått miste om två solklara frisparkar medan Galatasaray fått en enkel. MFF var nära att ta ledningen i den tolfte minuten men Anders Christiansens avslut gick tätt ovanför ribban. MFF var återigen nära att ta ledningen efter fint klapp-klapp-spel i Galatasarays straffområde, men Muslera kom ut fint när Botheim avslutade. Den efterföljande hörnan blev resultatlös.

Malmö klarade inte av att hålla fast vid och ta till vara på den bra perioden de hade mellan matchminut 10 och 17, utan Galatasaray växte mer och mer in i matchen utan att skapa några farliga lägen. Mitt i Galatasarays press fick Malmö en kontring som avslutade med att Jens Stryger hittade Erik Botheim som nickade in ledningsmålet via stolpen i den 24:e matchminuten.

Efter att Malmö FF:s 17-årige målvakt Joakim Persson med lätthet tagit hand om ett inlägg rök Batshuayi och Zätterström ihop. Domaren tillrättavisade båda spelarna utan att utdela någon varning. Turkarna tvingades till ett byte i den 32:a minuten efter att Davison Sanchez, den fd Ajax- och Tottenham-spelaren satte sig ner och signalerade för läkarhjälp. In kom den rutinerade Kerem Demirbay som har ett förflutet ibland annat HSV och Leverkusen.

Gästerna ropade på straff i den 35:e minuten efter att Dries Mertens fallit i offensivt straffområdet, men det blev ingen åtgärd och VAR behövde inte heller ingripa. Rieks tilldelades i den 39:e minuten matchens andra varning efter att ha kapat en motståndare framför bortaklacken. Dansken gjorde tecknet mot assisterande att han tacklade bollen först, men från min position så var varningen odiskutabel.

I den 43:e minuten kvitterade gästerna efter en snygg upprullning på vänsterkanten som avslutades med ett lågt inlägg från inbytte Demirbay. Bollen hittade fram till en fristående Jelert som enkelt vinklade in bollen bakom en chanslös Persson.

Precis innan halvtidsvisslan så gastade hemmapubliken högljutt på straff, men domarteamet valde att fria. Första halvlek summeras som så att MFF hade en bra period innan ledningsmålet och Galatasaray såg såsiga ut fram till dess. Gästerna åt sig in i matchen ju längre halvleken led och hittade en kvittering några minuter innan halvtid. En spelmässigt jämn halvlek där de stora chanserna bortsett från målen lyste med sin frånvaro. Lagen gick in till halvtidsvila i ställning 1–1.

I paus riktades stor kritik mot domare John Brooks.

– De (Malmö) spelar mot tolv man. Jag tycker att han (domare John Brooks) är horribelt så här långt, sa Wernbloom i Disney+-studion och fick medhåll från studiokollegan Behrang Safari.

– Helt enig, sa den tidigare MFF-spelaren.

Starten av andra halvlek var inte lika tam som den i första. Gästerna ropade återigen på straff, men den söktes lite för mycket för att domaren skulle välja att blåsa. Christiansen hade en frispark som slogs tätt över och kaptenen eldade på hemmapubliken ännu mer när han ordnade fram en hörna som dock inte renderade in mål för skåningarna.

Galatasaray tog i den 55:a minuten ledningen genom Yunus Akgün vars avslut inte var det bästa fotbollshistorien sett och den smet under Persson som borde ha räddat skottet.

Efter målet tog Galatasaray över matchen mer och mer och tryckte tillbaka Malmö rejält. Rydström agerade genom att byta in Taha Ali i den 65:e minuten och ut gick Hugo Bolin som applåderades för sin insats.

Matchen gick i stiltje och Rydström kändes sig nödgad att agera igen. I den 74:e minuten valde han att byta in både Pena och Kiese Thelin istället för Otto Rosengren och Anders Christiansen. Gabriel Busanello och målskytten Yunus Akgün smällde ihop i en närkamp och båda blev liggandes. Efter hjälp från respektive medicinskt team kunde båda äntra planen igen i den 80:e minuten.

MFF fick äntligen lite luft under vingarna och det var förstås genom inbytte Taha Ali som efter en soloprestation avslutade, men Muslera i bortaburen var med på noterna och styrde ut till hörna. MFF var inne i en bra period och Galatasarays tränare passade på att störa rytmen med att genomföra ett dubbelbyte i den 87:e minuten.

MFF:s tryck gav till slut utdelning i den 92:a minuten när Sergio Penas avslut utanför straffområdet letade sig i, även det med hjälp av stolpen och Stadion exploderade.

Matchens sista stora chans var Kiese Thelins som var nära att klacka hem tre poäng, men bollen smet precis utanför Musleras högra stolpe.

Efter Penas kvittering slutade matchen 2–2 och MFF fick med sig en poäng från mötet. Här näst väntar en hemmamatch mot nederländska FC Twente i slutet av januari.

Startelvor:

Malmö FF:

Persson – Stryger, Rösler, Zätterström, Busanello – Christiansen, Rosengren, Berg Johnsen – Bolin, Botheim, Rieks.

Galatasaray:

Musulera – Sanchez, Baltaci, Bardakci, Kutlu – Torreira, Sara – Jelert, Mertens, Akgun – Batshuay.