Rikard Norling är tillbaka för IFK Norrköping efter att ha missat de två senaste matcherna på grund av covid-19. Nu berättar han vad IFK måste plocka in i sommar.

- För mig handlar det om att vi behöver ha in spets. Jag har uttryckt mina önskemål så får vi se hur det blir i slutändan, säger han till NT.

Både Filip Dagerstål och Abdulrazaq Ishaq har lämnat IFK Norrköping och sportchefen Tony Martinsson har varit tydlig med att klubben kommer agera i sommar.

Det talar mycket för att Laorent Shabani(Sirius) och Anton Eriksson(Sundsvall) kommer att ansluta i sommar. Nu berättar Norling vad hans önskemål är.

- För mig handlar det om att vi behöver ha in spets. Jag har uttryckt mina önskemål så får vi se hur det blir i slutändan. Det ska inte handla om någon truppkomplettering, det är det viktiga nu. Vi behöver också få in erfarenhet och ledarskap nu när Filip försvunnit. Jag kan kräva av vissa spelare att ta steg framåt, rent ledarskapsmässigt, men jag tror att gruppen mår jäkligt bra att få in den kompetensen, säger han till NT.

Det är även tydligt vad som toppar hans önskelista.

- Att ersätta "Ishi" är egentligen min högsta prioritet vad gäller truppbygget, det är inte tu tal om annat. Just nu jobbar Ari (Skúlason) och Jacob (Ortmark) jäkligt hårt, men de behöver kunna växeldra.

IFK Norrköping ligger just nu på elfte plats i allsvenskan. I helgen ställs man mot Degerfors på Stora Valla.

