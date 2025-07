Walesiska damlandslaget i trafikolycka – träning inställd

Det walesiska damlandslaget ska spela mot Frankrike på onsdag.

På väg till St. Gallen där matchen spelades var landslagets buss med i en trafikolycka.

Det rapporterar Mirror.

Wales är en av nationerna med i sommarens EM. På onsdag ställs de mot Frankrike i St. Gallen.

Inför matchen, på väg till St. Gallen, var landslagets spelarbuss med i en trafikkollision, enligt The Mirror. Förbundskaptenen förklarar enligt Mirror, att alla spelare ”är okej” men att flera är i ”chock”. Enligt Athletic-journalisten Megan Feringa krockade bussen nära spelarnas hotell. Ambulans ska ha befunnit sig på plats men ingen ska ha kommit till skada.

Wales team bus involved in road collision on way to stadium in St Gallen. FAW say everyone on bus is okay, as is other vehicle involved. Both Rhian Wilkinson + captain James visibly shaken. Training for this evening cancelled. Team likely to do something later on. More to come.

— Megan Feringa (@megan_feringa) July 8, 2025