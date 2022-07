För en liten stund sedan kom Sportbladet med uppgifterna om att Rikard Norling och IFK Norrköping valt att gå skilda vägar, detta bekräftar klubben nu via sin hemsida.

För en liten stund sedan så uppgav Sportbladet att Rikard Norling skulle få lämna IFK Norrköping på grund av lagets hittills svaga säsong.

Detta bekräftar nu Peking som meddelar att klubben och Norling valt att gå skilda vägar.

– Tyvärr har de sportsliga resultaten under säsongen 2021 samt hittills under säsongen 2022 inte motsvarat föreningens målsättningar. Förutom att ta in ytterligare spelare under vårt kommande fönster tror vi att det är en nödvändighet att även byta huvudtränare. Genom detta hoppas vi att laget och föreningen kan få ny energi och därmed ge sig själv möjligheten att prestera under resten av säsongen, säger IFK Norrköpings ordförande Sakarias Mårdh via klubbens hemsida.

IFK Norrköping ligger just nu på elfte plats och laget har inte vunnit sedan i mitten av maj.

