Det har varit på gång ett tag och nu är det klart att Abdelrahman Saidi lämnar Degerfors IF för Hammarby. Detta meddelar Degerfors.

FotbollDirekt kunde i fredags rapportera att Abdelrahman Saidi skulle presenteras av Hammarby i dag. Än så länge har Bajen inte presenterat 22-åringen, men Degerfors meddelar nu att man säljer honom till Hammarby.

“Degerfors IF är överens med Hammarby IF om en övergång av Abdelrahman Saidi. Det blev ett och ett halvt år med totalt 45 tävlingsmatcher för “Abdo” i den röd-vita tröjan. Saidi gjorde elva mål och fem assist för Degerfors IF”, skriver klubben via sin hemsida.

Saidi själv är tacksam över tiden i Degerfors.

– Jag vill tacka för tiden jag haft i Degerfors och jag kommer aldrig att glömma er. Kärlek till alla spelare, ledare och alla supportrar. Ha tålamod för spelarna och tränarna, allting kommer att lösa sig. Tack för den här tiden. säger han.

Tack för allt, Abdo ❤️🤍#DegerforsIF — Degerfors IF (@dif_degerfors) July 11, 2022

UPPDATERING: Hammarby har nu presenterat Saidi, detta gjordes inför kvällens match mot IFK Göteborg. Även Shaquille Pinas presenterades då.

