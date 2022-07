Dagens andra värvning av Sirius är nu ett faktum.

Efter att tidigare presenterat mittfältare Daniel Stensson från Gif Sundsvall får man nu in 19-årige isländske löftet Óli Valur.

– Vi har tittat på Óli Valur under en längre tid och hans spelstil, med mycket energi och löpstyrka, passar väl in i den profilen som vi vill ha i Sirius, uttalar sig sportchef Ola Andersson till officiella hemsidan.

Längre artikel inom kort.

