Tidigare i dag uppgav Sportbladet att Marcus Danielsson skrivit på för Djurgården. Nu ser Blåränderna ut att kunna tappa en annan mittback, nämligen Isak Hien.

– Vi har bud på Isak, säger spelarens agent Blash Hosseini till Expressen.

Marcus Danielsson uppges av Sportbladet vara klar för Djurgården och enligt tidningen presenteras mittbacken redan imorgon.

Nu uppger Expressen att Djurgården riskerar att tappa ett mycket viktigt namn, nämligen Isak Hien.

Tjeckiska Slavia Prag har tidigare budat på mittbacken och nu uppger Expressen att AEK Aten även lagt ett bud på 23-åringen. Hans agent bekräftar även för tidningen att bud har lagts.

– Det finns ett stort intresse och vi har bud på Isak Hien. Jag kan inte kommentera från vilka klubbar dock. Isak är en spelare med en skyhög potential och han har en högre höjd än spelare som Hjalmar Ekdal och Edvin Kurtulus som båda varit en del av det svenska landslaget. För oss är det väldigt viktigt att nästa steg blir rätt. Isak har potential att representera det svenska landslaget i framtiden och därför är det viktigt att nästa steg blir rätt, säger agenten till tidningen.

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson menar dock på att man inte fört dialog med AEK Aten, men att det finns en hel del intresse för 23-åringen.

– Det finns ett intresse för Hien. Vi har inte fört en dialog med AEK Aten, däremot finns ett antal klubbar som har visat konkret intresse, det sticker jag inte under stol med. Isak har haft en fantastisk utveckling, många klubbar följer honom, men vi har inte för förhandlingar med någon just nu. Vi har viktiga matcher just nu i Europa bland annat.

Mittbacken har i år stått för två mål och en assist på 13 matcher i allsvenskan.

