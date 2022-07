Helsingborgs IF vill förstärka offensiven. Enligt Sportbladet så slutförhandlar man just nu med Rosenborgs BK om Rasmus Wiedesheim-Paul. Anfallaren bröt i dag sitt låneavtal med Mjällby, men ser trots allt ut att bli kvar i allsvenskan.

Tidigare i dag meddelade Mjällby AIF och Rasmus Wiedesheim-Paul att man valt att bryta anfallarens låneavtal.

- Det är inga hard feelings mellan Mjällby AIF och Rasmus. Vi är överens om att han är i behov av mer speltid och att vi under hösten inte kan garantera detta. Rasmus har agerat väldigt professionellt under hela sin tid i föreningen och vi önskar honom all lycka i sin fortsatta karriär, sa sportchef Hasse Larsson via klubbens hemsida då.

Trots att anfallaren lämnat Mjällby så ser han ut att kunna bli kvar i allsvenskan. Sportbladet uppger nu att Helsingborgs IF slutförhandlar med Rosenborg. Helsingborg vill låna in anfallaren under resten av säsongen.

Enligt tidningen presenteras en låneaffär inom kort ifall allt går som planerat.

