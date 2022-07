Omar Faraj lånas in till Degerfors resten av säsongen.

Det är Degerfors andra lån för torsdagen efter att Gustaf Lagerbielke lånats in från Elfsborg.

– Just nu känner jag att det ska bli en otrolig resa, sedan tar vi det därifrån, säger Omar Faraj på hemsidan.

Omar Faraj ansluter nu på lån till Degerfors från spanska UD Levante. Det är dagens andra officiella besked från Degerfors som får in som tidigare under torsdagen presenterade Gustaf Lagerbielke på lån..

Stortalangen ansluter direkt och kommer vara med på torsdagens träning.

– Det känns otroligt. Det känns som att det är väldigt familjärt här och det känns skönt att ha skrivit på ett halvår för Degerfors IF. Just nu känner jag att det ska bli en otrolig resa, sedan tar vi det därifrån, säger Omar Faraj.

– Mina styrkor som fotbollsspelare är att jag är ganska stark och bra på att utmana. Jag är bra felvänd och bra på att göra mål.

Patrik Werner, sportchef:

– Omar är en ung, duktig anfallare som förhoppningsvis kan bidra till att vi ökar målproduktionen i laget. Det är en stark spelare med många fina kvalitéer och jag tror att hans spelstil kommer att passa bra i vårt sätt att spela fotboll.

Välkommen till Bruket, Omar Faraj! ❤️🤍 #DegerforsIF — Degerfors IF (@dif_degerfors) July 21, 2022

