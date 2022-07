EKWALL: ''Ingen kunde missa deras ilska - Hur mår egentligen AIK?''

FotbollDirekts Patrick Ekwall följde AIK, Djurgården och Elfsborgs Europastarter i går och det slutade rejält illa på två av tre håll.

Den hårdaste kritiken riktar han nu åt AIK:s håll.

- Det vi såg under stora delar mot Vorskla Poltava inte var värdigt ett allsvenskt lag i Europaspel, anser FD:s krönikör.



Din bild av AIK:s Europastart?

– Att det vi såg under stora delar mot Vorskla Poltava inte var värdigt ett allsvenskt lag i Europaspel.

– AIK mötte alltså ett lag som inte spelat tävlingsmatch på ett halvår och matchen gick på Tele2, om vi börjar där. Jag har svårt att se att en motståndare kan ha sämre förutsättningar. Och det var inte Manchester City som stod på andra sidan planen.

– Kanske var det underskattning? Men du kan inte kämpa under en hel säsong för att nå Europaspel för att sen agera så tafatt och taffligt när det väl är dags.

– AIK har massor av spelare med internationell erfarenhet, men agerade som ett lag helt utan Europarutin. Vi har sett det förut.

– Ett problem är att AIK av tradition haft framgång hemma i allsvenskan med en försiktig (och vi kan kalla den tråkig, om vi vill) fotboll.

– Det fungerar sällan över två matcher i Europaspel. Då måste du visa en kreativ sida och vara bekväm med att äga bollen. Nu valde AIK i stunder att spela passivt och det kan rätt många lag från andra ligor utnyttja på ett helt annat sätt än här hemma.

Ekwall fortsätter resonera följande:

– Men överlag var det ett helt lag som mest stod stilla och tittade på. Egentligen var det bara inhopparen Abdirahman Ahmed som hade förmågan att bryta mönster. Många menar att det här löser AIK på Friends, men jag är inte så säker.

– Varför skulle Vorskla vara sämre på Friends än de var på Tele2:s snabba konstgräsmatta? Och vad är det som säger att AIK ska kunna föra den här matchen på ett effektivt sätt, vilket ju krävs eftersom de ska hämta upp ett mål?

– Varenda spelare i AIK behöver höja sig och de behöver ta sig samman som lag. Jag inser ju att alla är förbannade, Guidettis, Larssons och Milosevics tydliga ilska kunde ingen missa. Men deras utspel ställer förstås också en fråga: hur mår AIK idag?

Hur ser du på Djurgårdens seger?

– Oerhört imponerande. Av alla svenska lag så hade Djurgården den absolut tuffaste uppgiften. Rijeka i Kroatien inför fanatisk hemmapublik är inte lätt att stå emot.

– Nu gjorde Djurgården det på alla sätt, trots att de fick en olycklig inledning och låg under tidigt.

– Det som imponerade mest var att Djurgården inte kom till matchen med mössan i hand. De vågade lita på sin egen spelidé och var i långa stunder det lag som förde den här matchen. Magnus Eriksson var strålande och så viktig som han behöver vara i en sån här match. Isak Hien är en bjässe, som gjord för Europaspel med sin spelstil. Joel Asoro gjorde nog sin bästa match i djurgårdströjan. Bland många som var väldigt bra.

– Djurgårdens insats visar också hur viktigt det är att gå in i Europaspel med bra dagsform. Framförallt om du inte är rankad (Malmö FF kan hanka sig fram mot skitlag eftersom de har bra ranking).

– Det ser ljust ut för blåränderna just nu.

Elfsborg mot Molde då?

– Tyvärr är väl 4-1 inte särskilt oväntat. Molde är i extremt bra form (nu 14 raka utan förlust) och Elfsborg känns helt under isen. Då började det ändå ganska bra. Snyggt 1-0 till boråsarna på en inkastvariant och kort därefter tryckte Simon Strand en frispark i ribbans underkant från 40 meter för 2-0.

– Men när norrmännen började mata på kunde Elfsborg inte stå emot. Det var Tim Rönning som räddade laget från en ännu större förlust. Det är nog over and out om inte de gulsvarta får en lyckosam start i Borås och kan skapa lite liv i matchen.







