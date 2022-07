Örgryte ligger för tillfället näst sist i superettan. Nu meddelar klubben att man väljer att förstärka offensiven. Viktor Lundberg plockas in från Helsingborgs IF.

Tidigare i dag meddelade Örgryte IS att Herman Sjögrell återvänder på lån och nu har man även presenterat Viktor Lundberg.

Anfallaren ansluter på ett tvåårskontrakt och kommer senast från Helsingborgs IF.

– I Viktor Lundberg får vi in en forward som även kan spela både längst fram och som 10:a. Han är bra i sitt passningsspel och har en fin blick för spelet och kommer bidra med poäng både i form av assist och mål. Han kommer dessutom in med en erfarenhet från Allsvenskan och spel utomlands som kommer vara viktig för vår grupp, säger lagets tränare Brynjar Gunnarsson via klubbens hemsida.

👋 Dagens andra!



Varmt välkommen till ÖIS, Viktor Lundberg.



Viktor ansluter till ÖIS från Helsingborgs IF på ett tvåårigt avtal. — ÖIS Fotboll (@OrgryteFotboll) July 22, 2022

