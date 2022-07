Albin Mörfelt kom till Mjällby AIF inför säsongen. Nu meddelar klubben att man bryter låneavtalet med 22-åringen.

– Jag tackar Mjällby AIF för min tid i föreningen, jag har haft det otroligt bra även om speltiden inte blev helt som önskat, säger Mörfelt via klubbens hemsida.

I går kväll uppgav Sportbladet att Albin Mörfelt var på väg att bryta låneavtalet med Mjällby AIF för att sedan gå på lån till Degerfors.

Nu bekräftar Blekingelaget att man väljer att bryta med 22-åringen i förtid.

- Albin har varit otroligt professionell under hela sin tid i föreningen. Han har bidragit till föreningen båda på och utanför planen under sina månader på Listerlandet. Nu bryter vi avtalet för att hans nuvarande klubb Vålerenga mottagit och accepterat ett bud på spelaren. Vi önskar honom därför all lycka i sin fortsatta fotbollskarriär, kommenterar sportchef Hasse Larsson.

Totalt blev det tio allsvenska matcher i Mjällby för Mörfelt.

