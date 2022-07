Mjällby har under dagen gjort sig av med både Albin Mörfelt och Magnus Wörts. Nu meddelar klubben att man plockar in Jesper Adolfsson från Västerås SK.

Tidigare i dag meddelade Mjällby AIF att man tillsammans med Albin Mörfelt valt att bryta låneavtalet i förtid. Lite senare meddelade klubben att Magnus Wörts valt att bryta kontraktet, för att satsa på sin civila karriär.

Två namn ut, men nu har man presenterat ett nytt.

Jesper Adolfsson plockas in från Västerås SK.

- En modern mittback som framför allt besitter en bra snabbhet och en riktigt bra offensiv passningsfot. En lagspelare som kommer passa väldigt bra in i gruppen och det klimat vi har utanför och på fotbollsplanen, kommenterar sportchef Hans Larsson via klubbens hemsida.

Mittbacken köps loss från superettan-klubben och har skrivit ett kontrakt över säsongen 2023.

Välkommen till Mjällby AIF 👋 pic.twitter.com/ppgmH9C5Q4 — Mjällby AIF (@MjallbyAIFs) July 26, 2022

