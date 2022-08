JUST NU: Nya speldatum och avsparkstider för omgång 24-27 och 30

​​​​​​​Höstens matcher i allsvenskan är fastställda. Nu är speldatum och avsparkstider för omgång 24-27 och 30 spikade.

Slutspurten av allsvenskan närmar sig och flera lag slåss uppe i toppen och botten. Nu meddelar SvFF, på sin hemsida, att de har satts nya speldatum och avsparkstider för omgång 24-27 och 30.

"Notera att omgång 28-29 fastställs efter playoffmatcherna till Uefa Europa League och Uefa Europa Conference League", skriver förbundet på sin hemsida.

Spelschemat för hösten ser ut som följande:

Omgång 24:

Lördag 1 oktober:

15:00 Malmö FF – Hammarby

17:30 Degerfors IF – Djurgården



Söndag 2 oktober:

15:00 GIF Sundsvall – IFK Norrköping

15:00 Varbergs BoIS – BK Häcken

17:30 IK Sirius – AIK

17:30 Kalmar FF – Helsingborgs IF



Måndag 3 oktober:

19:00 IFK Värnamo – Mjällby AIF19:10 IFK Göteborg – IF ElfsborgLördag 8 oktober:15:00 Degerfors IF – IK SiriusSöndag 9 oktober:15:00 GIF Sundsvall – IFK Göteborg15:00 Malmö FF – IFK Värnamo15:00 IF Elfsborg – Kalmar FF17:30 Djurgården – BK Häcken17:30 AIK – Helsingborgs IFMåndag 10 oktober:19:00 IFK Norrköping – Mjällby AIF19:10 Hammarby – Varbergs BoISFredag 14 oktober:19:00 IF Elfsborg – Degerfors IFLördag 15 oktober:15:00 BK Häcken – GIF Sundsvall15:00 Helsingborgs IF – Varbergs BoIS17:30 IFK Värnamo – Kalmar FF17:30 IK Sirius – IFK NorrköpingSöndag 16 oktober:15:00 Djurgården – AIK17:30 Mjällby AIF – HammarbyMåndag 17 oktober:19:10 IFK Göteborg – Malmö FFOnsdag 19 oktober:19:00 AIK – BK Häcken19:00 IFK Norrköping – Helsingborgs IF19:00 Varbergs BoIS – IF Elfsborg19:00 GIF Sundsvall – IFK VärnamoTorsdag 20 oktober:19:00 Degerfors IF – IFK Göteborg19:00 Hammarby – IK Sirius19:00 Kalmar FF – Mjällby AIF19:00 Malmö FF – DjurgårdenFastställs efter playoffmatcherna till EuropaBK Häcken – Malmö FFDjurgården – GIF SundsvallHelsingborgs IF – Degerfors IFIF Elfsborg – HammarbyIFK Göteborg – AIKIFK Värnamo – IFK NorrköpingIK Sirius – Kalmar FFMjällby AIF – Varbergs BoISFastställs efter playoffmatcherna till EuropaDegerfors IF – IFK VärnamoHammarby – Kalmar FFIF Elfsborg – Helsingborgs IFIFK Göteborg – BK HäckenIFK Norrköping – DjurgårdenMjällby AIF – AIKGIF Sundsvall – IK SiriusVarbergs BoIS – Malmö FFSöndag 6 november:15:00 AIK – IF Elfsborg15:00 BK Häcken – IFK Norrköping15:00 Djurgården – Mjällby AIF15:00 Helsingborgs IF – Hammarby15:00 IFK Värnamo – IFK Göteborg15:00 IK Sirius – Varbergs BoIS15:00 Kalmar FF – GIF Sundsvall15:00 Malmö FF – Degerfors IF

