Efter omkring fem år borta från fotbollen kan Kujtim Bala göra oväntad comeback för Varbergs BoiS i allsvenskan.

Kujtim Bala slutade spela fotboll 2017, men nu är Varbergs BoiS på väg att ta in 32-åringen. Enligt Hallands nyheter så tränar nämligen han med laget just nu och har även spelat för U21-laget under tisdagen.

– Det är egentligen en diskussion med Jocke Persson (manager, Varbergs Bois). Vi gnuggar diverse saker med varandra och vill att fotbollen ska kunna binda ihop oss på något sätt. Han tyckte att jag kunde ge den här kroppen ett försök, säger Bala till Hallands Nyheter.

Om det blir en återkomst till fotbollsplanen återstår dock att se.

– Vi har sagt att vi inte ska kalla det för en satsning. Jag tar det dag för dag, så får jag se hur kroppen reagerar. Jag har kört tre pass och fick spela 30 minuter här. Just nu känns det bra, men vi får se imorgon (läs i dag) hur det har utvecklats.

Valet att sluta som fotbollsspelare var för att bli mer aktiv utanför fotbollsplanen istället för på den. Han blev efter det sportchef i Varberg men det var en mindre lyckad tid.

Ett år senare (2019) provade han vingarna som sportchef i Jönköping Södra, där det inte heller lyckades. Sommaren 2020 fick han senare lämna även det uppdraget.

