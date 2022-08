EKWALL: ”Jag tycker fortfarande det är konstigt att han tagit över”

Patrick Ekwall är skeptisk till att Andreas Georgson fått tränarrollen i Malmö FF. Anser att det sänder fel signaler och tror att det kan skada hans förtroende som sportchef.

Milos Milojevic fick sparken efter Champions League-fiaskot, men hittills har ingen permanent huvudtränare presenterats.

FotbollDirekts krönikör, Patrick Ekwall, menar på att situationen är konstig och att MFF hittills inte fått allt för mycket effekt av att sparka serben.

Uttåget mot Zalgiris Vilnius fick bägaren att rinna över för Milos Milojevic. Serben fick sparken och sportchefen Andreas Georgson har sedan dess tagit över tränaransvaret, något FotbollDirekts krönikör Patrick Ekwall, menar är konstigt.

– Ja vad ska man säga om Malmö FF och hur det har sett ut under hela året. Jag tycker fortfarande att det är väldigt konstigt att sportchefen ska gå in och ta ansvar som fotbollstränare och Andreas Georgson väl varit lite för glad och nöjd över det uppdraget, säger Ekwall och fortsätter:

– Först sparkar han den tränare som han tillsatt, som är hans första stora anställning efter bara några månader och sedan ska han ta över själv, utan att tidigare ha tränat något seniorlag som huvudansvarig på någon nivå. Sedan säger jag inte att allting är Georgsons fel, men Milos Milojevic fick aldrig riktigt chansen med de ny spelare som man tog in.

- Spelare man ansåg att man behövde ta in för att den truppen man hade var lite trött. Jag tror att Jon Dahl Tomasson krämade ut så mycket som det gick.

Ekwall menar även på att det kan bli svårt för Georgson när han ska gå tillbaka till rollen som sportchef.

– Det blir lite konstigt när en sportchef ska lägga sig i det sportsliga, som man måste göra som huvudtränare. För att sedan gå tillbaka till rollen som sportchef och handskas med spelare som han kanske petat och som känner att “han tror inte riktigt på mig”. Så det blir lite underligt.

Ekwall ställer sig även frågande till skälen bakom till att Milojevic fick gå och han menar på att MFF kan behöva offra något i år för att man inte är tillräckligt bra.

– Sen kan jag inte förstå vilka skäl det fanns att sparka Milojevic, ifall det nu inte bara var sportsliga skäl som man säger att det var.

- Jag tror att det måste finnas något bakom, annars kastar man inte bara ut honom. Jag förstår inte att man inte gav honom chansen med de nya spelarna, om det inte inte var så att man tyckte att han var för dålig på alla plan, men då måste man ersätta med något bättre. Andreas Georgson är ju som det kallas interimtränare, men det verkar ju, vad jag vet, inte som att någon annan är speciellt nära. Sen är ju inte alltid det så lätt mitt i säsongen när man ska välja rätt, säger han och fortsätter:

– Malmö FF ligger åtta poäng efter BK Häcken och tre för Mjällby, det säger en hel del. Om inget radikalt händer tror jag att MFF:s bästa chans för Europaspel är via svenska cupen, antingen som vinnare eller att ettan, tvåan eller trean vinner.

- Det är tio omgångar kvar i och för sig, men hittills har det inte blivit någon jätteförbättring i allsvenskan. Det europeiskakvalspelet har varit bra, mot lite lättare motstånd men det har ju Malmö FF spelat sig till via den ranking man har, så det går inte att säga så mycket åt. Men frågan är, vad offrar man här, pengarna kommer in via Europa, men missar man en plats nästa år för att man inte är tillräckligt bra? Det ska bli intressant att se.

EKWALL kommenterar allsvenskan - om Malmö FF:s viktiga beslut som dröjer











