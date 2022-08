Inte alls nöjd med AIK:s prestation - "Vi måste höja tempot i allt"

AIK släppte in ett sent mål mot Hudiksvall och i paus står det 1-1. Gnaget gjorde inte en av sina bästa halvlekar vilket märktes hos frustrationen hos vissa spelare. Inte minst Erik Ring.

- Vi måste höja tempot i allt och gå mer framåt. Det känns som vi faller in i deras tempo och vi spelar inte tillräckligt mycket genom dem, säger han till C More i paus och fortsätter:

- Vi gör kanske inte allt på den nivå som vi brukar göra. Efter 1-0 måste vi gå för 2-0 för då kan vi stänga matchen helt. Det måste vi göra till andra halvlek.

