Malmö FF tappade ledning mot Elfsborg igår och förlorade till slut med 2-3.

Det här ger de regerande mästarna endast fyra poäng i senaste fem allsvenska matcherna och en allt mer växande kris.

Men Andreas Georgson håller inte med om någon krisstämpel.

– Jag ser det inte som en kris. Jag ser det som en hög kravställning och en besvikelse, uttalade sig MFF-tränaren i Discovery-studion efter förlusten.

Söndagens allsvenska möte mot Elfsborg blev en spännande batalj. Boråsarna tog först ledningen genom Michael Baidoo på straff, men Malmö FF vände sedan på det hela genom två mål av Isaac Kiese Thelin. Dessvärre för de Himmelsblå så räckte inte det.

Elfsborg lyckades slutligen vända igen och vann med 3-2.

Det här betyder att MFF nu endast har fyra poäng på de senaste fem allsvenska matcherna och att de regerande mästarna fortsäter att tappa mot toppen i serien.

Efter matchen så vill likväl inte tränare Andreas Georgson medge att man befinner sig i någon kris.

– Jag ser det inte som en kris. Jag ser det som en hög kravställning och en besvikelse. Det har vi inga problem att brösta tillsammans med våra supportrar.

Georgson anser dock att det är tufft att vara MFF-tränare för tillfället.

– Tajmingen på den frågan är svår. Just nu gör det bara ont att vara tränare. Samtidigt får jag jobba med en fin grupp i en klubb som jag varit i i 15 år. Jag försöker påminna mig själv om att också njuta av det.

– Fotboll är himmel eller helvete. I motgång gör det ont men man måste också uppleva de stunderna för att uppskatta värdet går riktigt bra. Det är verkligen himmel eller helvete. Jag har sagt det innan att jag är en föreningens man och om detta bedöms vara det bästa för oss så går jag all in. Nu är schemat så intensivt att man inte hinner stanna upp. Det är hela tiden nästa träning och bästa match.

