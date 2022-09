Vid seger mot Mjällby AIF i kväll är IFK Göteborg i allra högsta grad med i kampen om Europaplatserna. Det är något nyförvärvet Eman Markovic ser som fullt möjligt.

– Att det är möjligt finns det inga tvivel om, säger han till GP.

Under sommaren valde Eman Markovic att lämna IFK Norrköping för IFK Göteborg. Norrmannen var poängkung hemma i Norge, men i Sverige har det gått tungt. Första målen för Blåvitt kom dock under förra veckans cupmatch mot Torns IF.

– Det var väldigt skönt att se bollen gå i mål, och en liten lättnad också. Det var en fin känsla, säger han till GP.

23-åringen stod för två mål i Blåvitts 3–0-seger.

IFK Göteborg har just nu sju poäng upp till den sista Europaplatsen och vid seger mot Mjällby AIF ikväll är Blåvitt i allra högsta grad med i kampen.

Europaspel med Blåvitt är något nyförvärvet drömmer om.

– Det hade varit en dröm. Det är bara att jobba hårt så hoppas vi att det sker. Det hade varit stort.

Yttern har kontrakt med IFK Göteborg över säsongen 2025.

Omdiskuterade bytet berör: "De får skylla sig själva"

Matchrapporter: IFK Göteborgs Marcus Berg sänkte Sirius Seger för Kalmar FF mot IFK Göteborg efter sent avgörande 1–0-seger för Hammarby mot IFK Göteborg – Bubacarr Trawally matchhjälte Marcus Berg tvåmålsskytt för IFK Göteborg i segern mot Varberg IFK Norrköping får fortsätta jaga seger efter förlust mot IFK Göteborg