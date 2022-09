Isak Pettersson kom till franska Toulouse i början av 2021 och under sommaren i år valde Oliver Zandén att gå till den Ligue 1-klubben. Det är dock inte Ligue 1-fotboll de spelar just nu.

Efter ett par imponerande säsonger i IFK Norrköping valde burväktaren Isak Pettersson att lämna Peking för franska Toulouse.

I Frankrike har han dock haft svårt att ta en startplats och under sommaren talade det mesta för att målvakten var på väg bort från klubben.

- Ja, han kommer att lämna. Det var hans önskan. Han vill inte var i laget en andra säsong utan att spela, och det gör han rätt i, sa lagets tränare Philippe Montanier till La Depeche du Midi tidigare i sommar, men någon flytt blev aldrig av.

Oliver Zandén valde under sommaren att lämna IF Elfsborg för den franska klubben och under inledningen av säsongen har han fått göra flera inhopp, men nu senast, när Toulouse föll mot Lille, saknades båda svenskarna.

La Depeche du Midi berättar nu att duon häromdagen spelade med klubbens reservlag som spelar längre ner i seriesystemet. Båda fanns med från start mot AGDE och Zandén stod för ett av målen i 2–0-segern.

Det återstår att se ifall de blir kvar i reservlaget under en längre tid eller om de redan är tillbaka i A-laget till nästa omgång.

