Tunga bakslaget för Häcken - Sana borta säsongen ut

BK Häcken är allra högsta grad med i den allsvenska guldstriden. Nu kommer dock ett otroligt tungt besked för Hisingslaget. Tobias Sana missar resten av säsongen.

- Tobias behöver opereras och blir borta i ungefär ett halvår, säger klubbens läkare, Henrik Eriksson via klubbens hemsida.

BK Häcken valde under sommaren att plocka in Tobias Sana, detta efter att 33-åringen tidigare i år sparkats av IFK Göteborg.

Sedan han plockats in har han stått för ett mål på sex matcher, men dessvärre för Häcken och Sana blir det inga fler matcher för 33-åringen i år. Detta då Häcken nu meddelar att han åkt på en tung skada och blir borta i ungefär sex månader.

– Det är tråkigt att jag åkte på skadan just nu när det hände. Jag känner att jag har kommit in bra i laget, både socialt och på planen. Som tur är så finns det många bra spelare i laget. Nu jobbar jag för att komma tillbaka ännu starkare, och ännu bättre, till 2023, säger Tobias Sana via klubbens hemsida.

Stjärnan missar alltså guldstriden, men han är tydlig med att han kommer följa laget och han hoppas på ännu en guldstrid nästa år.

– Nu missar jag guldstriden den här säsongen, men jag kommer att följa laget från sidan och vara med i guldstriden nästa säsong, säger han.

𝗧𝗼𝗯𝗶𝗮𝘀 𝗦𝗮𝗻𝗮 skadad – borta i cirka sex månader 💛🖤#bkhäcken — BK Häcken (@bkhackenofcl) September 23, 2022

De Bruyne planes gigant när Belgien besegrade Wales

Matchrapporter: Oavgjort toppmöte mellan Häcken och Hammarby Tobias Sana räddade poäng när Häcken kryssade mot Kalmar FF Stark insats när Degerfors tog poäng borta mot Häcken Värnamo kunde inte stoppa formstarka Häcken Häcken upp i topp efter seger mot Sirius